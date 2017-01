Ralli esimene kiiruskatse algas dramaatiliselt, sest kolmandana rajale pääsenud austraallane Hayden Paddon (Hyundai) sõitis rajalt välja vastu kaljut ja katkestas. Kinnitamata andmetel kukkus üks pealtvaataja kaljult alla ja sai masinalt löögi, kuid täpsem info tema seisundi kohta puudub. Kiiruskatse jäeti pooleli.

Teisel kiiruskatsel oli omaette klassist Hyundaiga sõitev Neuville'i, kel kulus 25,49-kilomeetrise katse läbimiseks napilt üle 15 minuti. Valitsev maailmameister ja Monte Carlo ralli viimase kolme aasta võitja Sebastien Ogier sõitis enda sõnul kindla peale ja kaotas Neuville'ile 7,8 sekundiga. Kolmas oli mõnevõrra üllatuslikult soomlane Juho Hänninen 15-sekundilise kaotusega liidrile. Kris Meeke oli neljas (+15,8).

Ott Tänak ja Martin Järveoja said pimedas sõidetud katselt kirja viienda aja, kaotust Neuville'ile kogunes jäisel rajal 19,4 sekundit. "Väga keeruline, väga keeruline katse - meil oli raske rütmi leida. Peame vaatama homse osas. Auto on väga hea, peame lihtsalt rütmi leidma," sõnas Tänak ralliraadiole.

Võistlus jätkub homme kell 11.11.

Teise kiiruskatse tulemused ehk ühtlasi üldseis avapäeva järel:

1. Thierry Neuville (Hyundai, Belgia) 15.01,1

2. Sebastien Ogier (M-Sport, Prantsusmaa) +7,8

3. Juho Hänninen (Toyota, Soome) +15,0

4. Kris Meeke (Citröen, Suurbritannia) +15,8

5. Ott Tänak (M-Sport, Eesti) +19,4

6. Elfyn Evans (Dmack, Suurbritannia) +21,0

7. Craig Breen (Citröen, Iirimaa) +25,4

8. Dani Sordo (Hyundai, Hispaania) +26,6

9. Jari-Matti Latvala (Toyota, Soome) +28,4

Reedese võistluspäeva ajakava:

SS3 24,63 km 11.11

SS4 38,94 km 11.44

SS5 16,83 km 12.47

SS6 24,63 km 15.28

SS7 38,94 km 16.01

SS8 16,83 km 17.04

Võistluse eel:

Kolm viimast aastat on asfaltil toimuval avaetapil ülekaaluka võidu teeninud prantslane Sebastien Ogier. Mullu pääsesid tema kõrval poodiumile norralane Andreas Mikkelsen (+1.54,5) ja belglane Thierry Neuville (+3.17,9). Ott Tänaku parim koht pärineb samuti eelmisest aastast, kui eestlane oli seitsmes (+11.39,9) ja teenis kuus punkti.

Eilsel 3,35-kilomeetrisel testikatsel oli kiireim Ogier, kes siirdus pärast Volkswageni loobumist tänavuseks aastaks Fordi ehk M-Spordi ridadesse. Tema edu WRC2-sarjas karjääri jätkava Mikkelseni (Škoda Fabia) ees oli 3,2 sekundit. Ogier' meeskonnakaaslane Ott Tänak näitas uue kaardilugeja Martin Järveojaga kolmandat aega (+6,1).

29-aastase Tänaku seis pole hooaja eel olnud kunagi sedavõrd lubav nagu tänavu. Saarlase eelmise aasta esitused tõestasid tema küpseks saamist ning nüüd on tal kasutada ka absoluutsesse tippu kuuluv masin.

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Jaan Martinson on Monte Carlos kohapeal. Tallinnast vahendame aga kõiki kiiruskatseid tekstipõhises ülekandes.

Monte Carlo ralli

Tänaseks lõpetame ülekande. Tagasi oleme juba homme kell 11.11. Head ööd!

Juho Hänninen Toyotal sõidab välja kolmanda aja!

Monte Carlo ralli seis avapäeva järel. WRC-klassi autod on nüüd kõik läbi tulnud: 1. Thierry Neuville (Hyundai, Belgia) 15.01,1 2. Sebastien Ogier (M-Sport, Prantsusmaa) +7,8 3. Juho Hänninen (Toyota, Soome) +15,0 4. Kris Meeke (Citröen, Suurbritannia) +15,8 5. Ott Tänak (M-Sport, Eesti) +19,4 6. Elfyn Evans (Dmack, Suurbritannia) +21,0 7. Craig Breen (Citröen, Iirimaa) +25,4 8. Dani Sordo (Hyundai, Hispaania) +26,6 9. Jari-Matti Latvala (Toyota, Soome) +28,4

Hiljem startinud Elfyn Evans läheb viiendaks, vahetult Tänaku taha.

Iirlane Breen tuleb finišisse ja läheb viiendaks - kaotust 25,4 sekundit.

Meeke kolmandaks, +15,8.

30-sekundit pole sellise jääga mingi vahe, nii et põhjapanevaid järeldusi ei maksa teha, arvatakse ralliraadios.

Prantslane Lefebvre on jäänud katsel seisma. Põhjus teadmata.

Tänak: "Väga keeruline, väga keeruline katse - meil oli raske rütmi leida. Peame vaatama homse osas. Auto on väga hea, peame lihtsalt rütmi leidma."

Tänak lõpetab kiiruskatse, kaotust Neuville'ile 19,4 sekundit. Kolmandaks.

Latvala: "Teadsin, et vahed tulevad suured. Kui oled jääl sõites enesekindel, siis võid palju võita." Soomlane kaotab liidrile 26,6 sekundit.

Kolmandas ehk eelviimases vaheajapunktis kaotab Tänak Neuville'ile 12,8 sekundit.

Sordo kaotab finišis Neuville'ile suisa 26,6 sekundiga.

Neuville: "Olen veidi üllatunud ja samas väga õnnelik hea aja üle."

Tänak kaotab poolel maal Neuville'ile juba 9,8 sekundit. Ilmselt ei sõida Ott praegu maksimumi piiril.

Neuville on lähedal kiiruskatse võidule, sest ta lõpetab katse 7,8-sekundilise eduga Ogier' ees.

Latvala kaotab 10 kilomeetriga Neuville'ile 15 sekundiga - üüratu vahe.

Ogier: "Olulisim oli turvaliselt kiiruskatse läbida. Olen autoga rahul. Homsed tingimused on hoopis midagi muud kui täna. Monte Carlo rallil on alati raske startida pimeduses."

Viimases vaheajapunktis on Neuville'i edu Ogier' ees kasvanud 5,3 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 3,4 sekundit.

Sordo kaotab teises vaheajapunktis Neuville'ile juba 10,9 sekundit.

Ogier lõpetab kiiruskatse - 15.08,9.

Ootame Tänakut esimesse vaheajapunkti.

Neuville edestab teises vaheajapunktis prantslast juba 3,6 sekundiga. Hyundai paistab olevat tõesti kiire.

Neuville edestab Ogier'd esimeses vaheajapunktis 2,4 sekundiga.

FIA ametlik teade ütleb, et pealtvaataja oli teadvuseta, aga sellest, mis edasi sai, puudub ametlik info.

Teine kiiruskatse on alanud.

Teine katse pole siiski veel alanud ja ralliraadiogi mängib vaid vanu intervjuusid ja muusikat.

Ralliraadios on jätkuvalt vanad intervjuud, aga operatiivset infot ei pealtvaataja ega teise kiiruskatse kohta pole. Ootame huviga.

Twitteris kirjutavad nii tavakodanikud kui ka mitmed ralliportaalid, et fotograaf hukkus pärast kaljult kukkumist ja Paddoni autolt löögi saamist. Samas ametlikku kinnitust sellele infole jätkuvalt pole. https://twitter.com/Tommy_Arsenal/status/822201334623567872

Ralliraadiot tasub neil hetkedel kuulata, sest peagi algab teine kiiruskatse ja samas antakse seal ilmselt peagi ka infot õnnetuse kohta.

Toyota põhisõitja, esimest täispikka hooaega WRC-s alustav Juho Hänninen ralliraadiole enne ralli algust: "Kõige lihtsam on end võrrelda Jari-Mattiga, kuna tema käsitluses on sarnane masin. Tahaksin autoga harjuda ning seejärel tema kannul püsida."

https://twitter.com/Claudio_Aguilar/status/822193833538678784 See video tõestab, et pealtvaataja sai tõesti tõsiselt vigastada...

Teise kiiruskatse algusaega on kümne minuti võrra edasi lükatud. Algusaeg seega 00.07.

https://twitter.com/TorAndreBorrese/status/822189684839383040?ref_src=twsrc%5Etfw Twitteris kirjutatakse, et vigastada sai Belgia fotograaf, kes ka hukkus sündmuskohal. Tuleb siiski rõhutada, et tegu pole ametliku infoga.

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/822178535917965318?ref_src=twsrc%5Etfw Selgub, et üks inimene ikkagi on viga saanud Paddoni õnnetuses. Loodame, et mitte tõsiselt.

Teine kiiruskatse peaks algama kell 23.57. Ralliraadio andmetel on sõitjad teel selle katse starti.

Infot edasisest jätkuvalt pole.

Mitteametliku info põhjal sai üks pealtvaataja (kuuldavasti fotograaf) Paddoni väljasõidu ajal vigastada, kukkudes küllalt madalalt kaljult alla. Ametliku info hinnangul vigastatuid aga esialgu pole.

Info edasise osas jätkuvalt puudub.

Ka video Paddoni väljasõidust ja suitsevast masinast:https://twitter.com/josepatches/status/822167475202756608

Esimene kiiruskatse on seega katkestatud. Jääme ootama edasist infot.

Aeg läks avakatselt kirja seega vaid Neuville'il ja Ogier'l. Belglane oli prantslasest 0,7 sekundit kiirem. Ülejäänud mehed esimest katset lõpuni sõita ei saanud.

Sordo, kes startis Paddoni järel, sõidab rahulikult finišisse. Sama kehtib ka Tänaku kohta, kes on veel rajal.

Sellises asendis ongi Paddoni auto rajal ees. https://twitter.com/JoshuaSuttill/status/822164879356338180

Paddoni väljasõit:https://twitter.com/sobrevirador/status/822164984239181826

Tänak tuleb 13 kilomeetri pealt läbi teise ajaga, Ogier'le kaotust 1,5 sekundit. Ralliraadio andmetel on Paddoni väljasõidu tõttu katse pooleli jäänud - temast ei saa mööda.

Paddon sõidab Hyundaiga teelt välja kiiruskatse lõpuosas!

Latvala ja Paddon kaotavad 13 km peal parematele juba üle kuue sekundi.

Neuville teeb hea lõpu ja möödub Ogier'st 0,7 sekundiga! Liidriks.

Ogier lõpuaeg oli 12.10,9. Tema ka ainsana hetkel finišis.

Tänak edestab Ogier'd esimeses vaheajapunktid 0,7 sekundiga!

Ogier: "Katse lõpp oli üsna raske. Peame veel otsima parimaid rehve selliste tingimuste jaoks. Hetkel läksime kindla peale. Loodan, et aeg pole siiski kõige kehvem."

Sordo kaotab esimeses vaheajapunktid Ogier'le 1,8 sekundit. Nüüd peaks Tänak tulema samasse punkti.

Vaheajapunktid on sel katsel 4,7 ja 13 kilomeetri kohal.

Ogier edestab juba esimeses vaheajapunktis Neuville'i 2,1 sekundit.

Tänak stardib avakatsele kuuendana.

Korra on eestlane kuninglikus klassis Monte Carlos poodiumile pääsenud - Markko Märtin oli nimelt 2004. aastal Sebastien Loebi järel teine.

Aasta esimene kiiruskatse on alanud! Esimena startis valitsev maailmameister Ogier.

Alustuseks mõtteid ametlikult ralliraadiolt: "Ott oli eelmisel aastal kõige lähemal Ogier' kiirusele ja seega võib eeldada, et tänavune hooaeg tuleb nende kahe mehe vahel huvitav. Ilmselt tänavu enam Ogier eestlast õlgadele ei võta - nad on nüüd konkurendid. Samas on Otil suurepärane võimalus Ogier-suguselt mehelt tema meeskonnakaaslasena õppida."

Õhtust, head spordisõbrad! See päev on käes, mil Ott Tänak alustab M-Spordi põhisõitjana 2017. aasta hooaega. Oleme põnevil, kuid samas anname endale mõista, et meie mehe kõrval sõidab selline imemees nagu Sebastien Ogier.