Neuville enda ja Ogier ränkadest probleemidest: me kumbki ei väärinud seda

Neuville pidi katkestama, kuna tema auto vedrustus ei pidanud Türgi teedele vastu.

"Me ei tea veel, mis Ogieriga juhtus. Neil on ilmselt sarnased probleemid, nagu meil hommikul. Võib juhtuda, et seis pöördub jälle, mis oleks positiivne, aga me kumbki ei väärinud seda," rääkis Neuville wrc+ live'ile.

Reporter tundis seejärel huvi, kas Tänak kujutab endast taas nüüd neile ohtu. "See on osa mängust. Aga nagu nüüdki näeme, ei ole ralli läbi enne, kui sa finišis oled," lisas ta.

Ogier sai enda auto nii palju korda, et kümnendal kiiruskatsel oli ta taas rajal ja seda korraliku hooga. Samas jäi ta starti hiljaks ja seega ootab teda ajakaristus.