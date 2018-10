Neuville andis Ogier`le vastulöögi: hoopis minul on eelis

Neuville leiab, et Ogier` jaoks kujuneb Austraalia ralli avapäev, kus ta peab teistele teed puhastama, väga keeruliseks.

"Ma arvan, et parem on olla teisel kohal ja kaotada mõne punktiga. Kui mul tekivad probleemid, siis okei - tema (Ogier) tuleb maailmameistriks. Kuid vähemalt ma arvan, et teisena startida pole just kõige halvem variant ja meie punktivahe on väga väike. Seega tuleb ülipõnev etapp," arutles Neuville WRC koduleheküljele antud usutluses.

Enne Austraalia rallit on Ogier`l 204 punkti, Neuville kaotab talle kolme ja Ott Tänak 23 punktiga.

Alles eile oli viiekordne maailmameister Ogier väitnud, et just temal on Austraalia etapi eel eelis. "Vahe esimesena ja teisena startimisel Austraalias on väga väike. Ma eelistan mõnepunktilist edumaad ja esimesena startimist," ütles 34-aastane prantslane.

Hooaja viimane ralli peetakse 15.-18. novembrini.