Neljas WRC-sarja rallimees on kindlustamas uueks aastaks lepingut

"See aasta oli tähtsaim uus leping saada, et tuleviku osas pinged maha võtta," lausus 31-aastane Paddon.

"Läbiräkkimised on hetkel käimas. Oleme kõik väga positiivsed," vihjas uusmeremaalane, et ilmselt jätkab ta Hyundais.

Tänavusel hooajal peab Paddon koos oma kaardilugeja Sebastian Marshalliga Hyundais masinat jagama Dani Sordoga ning on osalenud vaid viiel rallil. Lisaks Türgis saavutatud aasta esimesele poodiumikohale on Paddonil ette näidata neljas koht nii Itaalia kui Soome rallilt ning viies koht Rootsist.

Paddon tunnistab, et kuna Uus-Meremaa motosportlased tulevad "sisuliselt maailma servalt", on tal raske suurt finantsilist toetust leida.

"Pole mingi saladus, et uusmeremaalastel on maailma spordis raske läbi lüüa, eriti motospordis. Olukord on sama ka Euroopas, näiteks samuti Brendon Hartley ja Mitch Evansi jaoks. Kui sa kord jala ukse vahele saad, siis pead meeletult pingutama, et sinna jääda ning arvatavasti tuleb teha rohkem tööd kui teistel rallisõitjatel," vihjas Paddon, et Uus-Meremaa isoleeritus muust maailmast on suureks takistuseks.

Hetkeseisuga on WRC-sarjas uueks aastaks lepingud olemas kolmel mehel: Ott Tänakul Toyotaga ning Thierry Neuville'il ja Andreas Mikkelsenil Hyundaiga.