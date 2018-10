Neljandat järjestikust võitu sihtiv Tänak teatas, millised tingimused oleksid Walesi rallil tema jaoks ideaalsed

"Ideaalses maailmas tahaksin kuivi tingimusi ja kiireid teid, aga kõik teavad, et Walesis ei saa ilma osas mitte midagi eeldada," rääkis eestlane WRC.com-ile. "Testimise ajal sadas palju, mistõttu oli palju muda - see oli meie jaoks hea, sest saime nii autot arendada."

MM-sarjas on Tänak ennast viimase kolme ralliga tiitliheitlusesse tagasi murdnud. "Kõik on võimalik ja mul on Walesi ralli eel hea tunne."

Tänaku võimsat minekut tunnistas ka MM-sarja üldliider Thierry Neuville, kes edestab eestlast 13 silmaga. "Türgi pettumuse järel on tiitliheitlus kahtlemata täies hoos. Ükskõik mis ka ei juhtuks, saab see ralli olema keeruline, eriti katsete teisel läbimisel," rääkis belglane.

"Ajakava on samuti oma varajaste alguste ja hiliste lõppudega keeruline. See tuleb ka füüsiliselt raske."

Sébastien Ogier on MM-sarjas alles kolmandal kohal - tema jaoks on tegu täiesti uue situatsiooniga. "Tegu on aasta ühe suurema väljakutsega. Metsa sees pidamise leidmine on siin lausa kunst. Ilm nõuab meilt väga palju ja vajab harjumist, aga võime näha kuiva rallit, mis oleks ka huvitav."