Nelja rallisõitjat ähvardab WRC-sarjas töötuks jäämine

M-Spordi olukord on hetkel kõige lahtisem, sest siiani on teada vaid ühe sõitja nimi - Teemu Suninen. Meeskonnaga on seostatud nii Elfyn Evansit, Eric Camilli kui Gus Greensmithi. Pärast Citröeni peasponsori lahkumist on kandidaatiteks ilmselt ka Breen ja Östberg.

Hyundai tiimil on uueks aastaks käed löödud Thierry Neuville `i ja Andreas Mikkelseniga. Hispaania meedia teatel on üsna kindel, et jätkab ka Dani Sordo, kes peaks osalema kümnel etapil 14-st. Hyundai senise sõitja Hayden Paddoni seis on lahtine ning võimalik on ka uusmeremaalase siirdumine M-Sporti. Varem on avaldatud, et Hyundai on läbirääkimisi pidanud ka Breeniga.

Seega on neli WRC-sõitjat - Breen, Östberg, Evans ja Paddon - lepinguta ning väga tõenäoline on, et üks või ka mitu neist jääbki WRC-s sõitjakohata.