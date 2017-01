Pole midagi öelda: Ott Tänak on sõidumees. Eriti kui vaadata Monte Carlo ralli viimast katset.

Eks nüüd ole meil kõigil aeg endale tuhka pähe raputada. Või peaaegu meil kõigil, sest kui paljud uskusid, et Tänak on võimeline võitlema maailma keerulisemal rallil, ja öelda, et poodiumikoha eest oleks vähe, võidu eest seevastu palju? Või mine tea… Kõik need tehnilised probleemid, uus kaardilugeja ja… Aga hea küll, las Sébastien Ogier olla omas masinaklassis ja eest ära. Esialgu.