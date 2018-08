Naabrid rõõmsad: eestlased kulutasid Soome rallil miljoneid

Soome MM-ralli korraldajate näod on maiad, oodates tänavuse ürituse finantsaruannet, kuna tänu kallitele naabritele on oodata rekordilist summat. „Eelmisel aastal jättis rallipublik Jyväskylä piirkonda 15 ja Soome 20 miljonit eurot, ent siis polnud kohal 15 000 eestlast, tänavu oli. Samas on raske täpselt ennustada, kui palju nad kohal olles kulutasid,” sõnas Soome autospordi liidu tegevjuht Tatu Lehmuskallio kohalikule meediale