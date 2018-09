Muudatused Toyota rallitiimis! Lappi lahkub ning tema asemele palgatakse...

MM-sarjas neljandat kohta hoidev Esapekka Lappi lahkub Citroeni ja tema asemel tuuakse meeskonda WRC2 sarjas sõitev Jari Huttunen. 24-aastane soomlane istub käesoleval hooajal Hyundai i20 R5 roolis.

Toyotas jätkab kindlasti Ott Tänak, kellel on järgmiseks hooajaks leping olemas. Soomlaste info kohaselt keerab 2019. aastal Toyota rooli ka Jari-Matti Latvala.

Tänak ja Latvala kindlustasid Toyotale värskelt kaksikvõidu Türgi MM-rallil. Huttunen pole WRC tasemel varasemalt sõitnud.

Ametlikke kinnitusi Lappi ja Huttuneni liikumistele hetkel pole. Toyota tiimi peamänedžer Tommi Mäkinen sõnas Yle Spordile, et tal oleks Lappi lahkumise korral valida kolme-nelja sõitja vahel. "Jari saab kenasti hakkama, ta on motiveeritud sõitja. Tulevikulootus. Tal puuduvad kogemused, aga ta on selgelt valmis sammu edasi astuma," kiitis Mäkinen Huttuneni.