Motorsport: Tänak on aastaga kõige enam arenenud rallisõitja ja tulevane MM-tiitli pretendent

Tuntud mootorispordiportaal Motorsport tegi ülevaate tänavusest WRC-hooajast ning hinnati kõiki mehi. Ott Tänaku kohta tõdeti, et tegemist oli aastaga kõige enam arenenud piloodiga.

“Kasutades korvpalliliiga NBA termineid, siis võib öelda, et ta oli aasta jooksul kõige enam arenenud piloot,“ kirjutas portaal.

“Võidud Sardiinias ja Saksamaal olid tema esimesed WRC-sarjas, kuid lisaks sellele kaasnes tema esitustega tunne, et tegemist on mehega, kes on tulevikus võimeline võitlema MM-tiitli eest,“ lisati seejärel.

“Kaardilugeja Martin Järveojaga tekkis tal hea klapp ning nad sõitsid regulaarselt poodiumile. See ei olnud juhus, et ta (Tänak) valiti teist korda järjest hooaja parimaks WRC-sarja piloodiks,“ mainiti veel.