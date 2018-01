Monte Carlo ralli mustaks hobuseks on Tänaku asemel M-Spordi rooli istunud 39-aastane prantslane?

WRC-sarja koduleht kirjutab Monte Carlo ralli eelvaates, et võidukihutamise mustaks hobuseks võib tänavu olla 39-aastane Prantsusmaa vanameister Bryan Bouffier.

Bouffier sai M-Spordi masina rooli istumiseks võimaluse, kuna kahe hooaja vahel lahkus tiimist Ott Tänak. Nii täidab Bouffier Monte Carlos M-Spordi kolmanda piloodi rolli ning sama saab ta teha ka Korsika rallil.

39-aastane Bouffier sai mullu WRC2-autoga sõites Monte Carlos üldkokkuvõttes kümnenda koha. 2014. aastal oli ta Monte Carlos aga teine ja 2013. aastal viies.

“Mul on Monte Carlost väga palju kogemusi. See tuleb kasuks, kui on vaja oludega kohaneda ning lugeda keerulisi teeolusid,“ sõnas Bouffier wrc.com'ile. “Tegemist on MM-sarja ühe raskema ralliga. Hea tulemuse saavutamiseks on vaja targalt sõita ning teha õigeid otsuseid. Tuleb leida tasakaal kõvasti pingutamise ja ettevaatlikkuse vahel.“