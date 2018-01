Monte Carlo ralli. Kas Ogier võidutseb taas ja Tänak alistab Latvala?

Täna õhtul stardib Monte Carlos järjekordne rallihooaeg. Eriline on see seetõttu, et Toyota meeskonda siirdunud Ott Tänak on üks tiitlipretendente.

Võib ju arvata, et äraarvamatu Monte Carlo ralli määrab hooaja kokkuvõttes vähe ega anna jõuvahekordadest õiget aimu. Aga kas on nii? Kas ei näidanud mullune võidukihutamine jääl ja lumel täpselt, mis aasta jooksul juhtuma hakkab?