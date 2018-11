MM-tiitli kursil liikuv Ogier tänas õnne: Neuville ja Tänak tegid vigu

"Päev oli päris raske ja frustreeriv. Kui esimesena startida, siis ei saa kihutada nii kiiresti nagu tahaks. Päeva teine pool läks paremaks ja kokkuvõttes oli meie jaoks tegemist päris hea päevaga," lausus Ogier.

"MM-sarjale mõeldes on seis üsna hea. Thierry ja Ott tegid vigu hea, meie mitte. Sellega võib rahul olla," jätkas viiekordne maailmameister.

Kui enne viimast etappi edestab Ogier Neuville`i kolme ja Tänakut 23 punktiga, siis virtuaalses tabelis juhib prantslane Neuville`i ees juba 8 ja Tänaku ees 19 punktiga.

M-Spordi tiimiboss Malcolm Wilson lisas omalt poolt: "Pisut veider on öelda, et päev oli hea olukorras, kus meie sõitjad on 7., 8. ja 9. kohal, kuid seis ongi hea, kui jälgida MMi üldseisu. Tulime siia just individuaalset tiitlit jahtima."

Laupäevane võistluspäev algab meie aja järgi täna õhtul kell 22.08 ning esimeselt kiiruskatselt on kohe ka Delfi TV otseülekanne.