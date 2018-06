MM-sarja üldarvestus: Neuville ja Ogier libisesid Tänakust veelgi kaugemale

Milline näeb autoralli MM-sarja üldarvestus välja Sardiinia ralli järel?

Sardiinias tõmbas punktide mõttes kõige pikema kõrre üldliider Thierry Neuville - kui enne rallit oli Neuville'i edu Ogier' ees 19 punkti, siis nüüd on see 27 silma. Ott Tänak on liidrist juba 70 punkti maas.

Autoralli MM-sarja punktiseis Sardiinia ralli järel:

1. Thierry Neuville 149

2. Sébastien Ogier 122

3. Ott Tänak 79

4. Esapekka Lappi 70

5. Dani Sordo 60

6. Andreas Mikkelsen 54

7. Elfyn Evans 46

8. Kris Meeke 43

9. Jari-Matti Latvala 37

10. Craig Breen 34

11. Mads Östberg 26

12. Teemu Suninen 24

Konstruktorite karikas:

1. Hyundai 212

2. M-Sport 184

3. Toyota 161

4. Citroen 129