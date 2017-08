MM-sarja punktiseis: Tänak tõusis Neuville'ile lähemale, Ogier naasis liidrikohale

Saksamaa ralli muutis Eesti rallisõbra seisukohalt MM-sarja punktiseisu veelgi põnevamaks: Ott Tänak rebis Jari-Matti Latvalast 21 punkti kaugusele ning on kindlalt kolmandal kohal, hingates kuklasse juba ka Thierry Neuville'ile.

Esikohale naasis Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes edestab nullile jäänud Neuville'i 17 silmaga, Tänak jääb belglasest maha 16 punktiga ning edestab Latvalat 21 punktiga.

MM-sarja punktiseis:





Vaata kogu tabelit siit!

Tiimide arvestuses suurendas M-Sport oma edu Hyundai ees veelgi - vahe on nüüd 64 punkti. Toyotal on kirjas 213, Citroenil 163 punkti.

Konstruktorite MM-sarja punktiseis:

1. M-Sport World Rally Team 325

2. Hyundai Motorsport 261

3. Toyota GAZOO Racing WRT 213

4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 163