MM-sarja lõppjärjestus: Tänakule kolmas koht, Latvala jäi hoolimata katkestamisest neljandaks

Autoralli MM-sarja 2017. aasta hooaeg on lõppenud - milliseks osutusid lõplikud punktitabelid?

Sõitjate arvestuses triumfeeris viiendat korda järjest Sébastien Ogier, kes pole veel oma tulevikku avaldanud - on võimalik, et prantslane lõpetab käesoleva tiitli järel oma karjääri. Teisele kohale tuli Thierry Neuville, kelle neli etapivõitu on küll kaks korda suurem number kui ükskõik kellel teisel, kuid mitmed kaktestamised röövisid belglaselt võimaluse esikohale tulla.

Kolmanda koha sai Ott Tänak, kelle edu neljandaks jäänud Jari-Matti Latvala ees oli lõpuks 55 punkti - Latvala edu M-Spordi kolmanda numbri Elfyn Evansi ees jäi lõpuks aga vaid kaheksapunktiseks.

Tootjate arvestuses oli juba enne viimast etappi kindel M-Spordi esikoht - Hyundai kaks poodiumikohta Austraalias Fordide võimu enam ei vääranud. Toyota lõpetas hooaja kolmandal, Citroen neljandal kohal.