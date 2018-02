MM-sarja liider Thierry Neuville: mul on raske järgmisel rallil poodiumile jõuda

Autoralli MM-sarjas kahe etapi järel üldarvestuses esikohta hoidev Hyundai piloot Thierry Neuville tunnistas, et järgmisena kavas olev Mehhiko ralli saab olema tema jaoks keeruline.

MM-sarja liidrina tuleb Neuville'il tulla Mehhikos reedesel võistluspäeval esimesena rajale ja puhastada kõikidele konkurentidele teed. “Ootan juba huviga Mehhiko rallit, kuigi tean, et mul on seal keeruline poodiumile jõuda,“ sõnas Neuville väljaandele Rallye Magazin.

“Ralli saab olema meie jaoks karm. Reeglid on aga sellised ning meil tuleb sellega leppida,“ sõnas Neuville esimesena startimise kohta.

Neuville'i sõnul on peamiseks eesmärgiks olla ka Mehhiko etapi järel MM-sarja liider, kuna hooaja neljanda etapina on kavas Korsika ralli, kus on esimesena startijal jälle suur eelis. Kui Mehhikos tuleb esimesena kihutaval rallimehel teistele teed puhastada, siis Korsika asfaldirallil veavad esimesed kurvides kruusa teele ja teevad järgnevatele niimoodi sõitmise raskemaks.

“Kui oleme Mehhiko ralli järel endiselt MM-sarja liidrid, siis saab Korsika ralli olema meie jaoks midagi erilist,“ teatas Neuville.

Hooaja kolmandaks etapiks olev Mehhiko ralli sõidetakse 9.-11. märtsini. Järgnevana kavas olev Korsika ralli toimub 5.-8. aprillini.

MM-sarja üldseis kahe etapi järel:



1. Thierry Neuville (Hyundai) 41 punkti

2. Sebastien Ogier (M-Sport) 31

3. Jari-Matti Latvala (Toyota) 23

4. Esapekka Lappi (Toyota) 23

5. Ott Tänak (Toyota) 21

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 21

7. Craig Breen (Citroen) 20

8. Kris Meeke (Citroen) 17

9. Hayden Paddon (Hyundai) 10

10. Elfyn Evans (M-Sport) 8