Mis toimub WRC-sõitjate seas? Üks on tuleva hooaja osas alla andnud, üks loodab ja mitu jääb töötuks

Monte Carlo ralliks on sisuliselt paigas kolme meeskonna koosseisud. Toyota on kinnitanud, et Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke teevad kaasa terve hooaja.

Citroen on terveks hooajaks käed löönud Sebastien Ogier'i ja Esapekka Lappiga. Praeguseks on teada antud, et kolmandat autot välja ei pandagi.

Hyundail on terveks hooajaks aga leping olemas Thierry Neuville ja Andreas Mikkelseniga. Hyundai tiim märkis Autospordile, et hooaja avaetapil Monte Carlos keeravad nende autode roole just Neuville ja Mikkelsen ja kolmanda mehena Dani Sordo.