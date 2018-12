Veel oktoobris lootis Citroëni meeskonna pealik Pierre Budar, et Sébastien Ogier’ga saabuva suursponsori Red Bulli kõrval jääb alles ka Abu Dhabi. Ei jäänud, mistap selgus, et Citroëni taskud on pärast kuuekordse tšempioni värbamist tühjad – räägitakse, et Ogier’ palk on 10 miljoni euro kanti – ning järgmisel aastal minnakse starti vaid kahe autoga.