Mis saab Sébastien Loebist? Üheksakordset maailmameistrit ähvardab praeguse seisuga tuleval aastal WRC-s nulliring

Citroeni meeskonna juht Pierre Budar kinnitas hiljuti L'Equipe'ile, et seni tiimi suursponsoriks olnud Abu Dhabi otsustas Citroeniga koostööd mitte jätkata. See tähendab, et praeguse seisuga ei ole tootjal võimalik 2019. aastal üle kahe auto korraga MM-etappidele lähetada. Need kaks masinat on aga kindlalt uute täienduste Sébastien Ogier' ja Esapekka Lappi käsutuses.

Loebi jaoks tähendab see halbu uudiseid - kuna ka Peugeot, tema tööandja rallikrossi MM-sarjas, otsustas seal pillid kotti panna, on tal uueks hooajaks olemas vaid üks plaan - osaleda aasta alguses Peugeot'ga Dakari rallil.

"Hetkel ei ole mul midagi paigas ning olen avatud läbirääkimistega ükskõik millise tootjaga ükskõik millisel alal," kinnitas Loeb Autospordile.