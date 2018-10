Mis juhtus Elfyn Evansiga? M-Sport avaldas põhjuse, miks waleslane koduralli katki pidi jätma

M-Spordi teatel tekkis Evansi Fordil ootamatult mootoritõrge - silindrid ei saanud enam õiges koguses kütust ja õhku ning mehed jätsid auto tee kõrvale seisma.

"Hooldusalast lahkudes ei olnud probleeme, ent edasi sõites läks probleem aina hullemaks ja nad peatusid," selgitas Autospordile M-Spordi leerist Rich Milliner.

"Ta küll teadis, mida teha tuleb ja vahetas kõik osad ära, mida vahetada sai ning sõitis edasi, kuid probleem tekkis taas. Mure oli suurem, kui esialgu arvasime."

Millineri sõnul ei viidanud eelnevalt mitte miski, et selline asi juhtuda võiks. "Hooldualas kontrolliti kõike ning midagi valesti ei olnud. Me ei teinud selle autoga midagi teisiti kui ülejäänutega, nii et paistab, et tegu on lihtsalt väga halva õnnega."