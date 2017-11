Millised silmnähtavad uuendused on Tänaku tuleva aasta WRC masinal?

Toyota WRC meeskond alustas testisõite Eestis Foto: Karli Saul

Toyota WRC rallitiim valmistab agaralt ette 2018. aasta MM-sarja masinat. Eesti rallisõpradele on see ülimalt meeldiv teadmine, sest Ott Tänak on lähiaastateks käed löönud just Toyota tehasemeeskonnaga.