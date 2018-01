Miks valis Tänak Toyota? Kuna neil on vajalikud vahendid kiirete ja oluliste muutuste tegemiseks

Sel nädalal antakse avapauk autoralli MM-sarjale ning loomulikult jätkatakse erinevate eelvaadetega. Hooaja eel on igal pool kõvasti fookuses Ott Tänak, kes on ainus tippsõitja, kes kahe hooaja vahel meeskonda vahetas.

Portaal Francais Express on vaadanud hooajale ette just Tänaku seisukohast ning arutlenud, kas eestlasel on tõesti võimalik Toyotaga maailmameistriks tulla. Tänak on ju ise välja öelnud, et Toyotaga liitus ta seetõttu, kuna just seal on tal parimad võimalused tiitli eest heitlemiseks.

Esmalt vaadatakse tagasi Toyota mullusele hooajale, mis oli väljaande hinnangul üle ootuste hea. Kui meenutatagi eelmist aastat, siis hooaja alguses ei uskunud keegi Toyotasse, kuid Jari-Matti Latvala saavutas kohe Monte Carlos teise ning hooaja teisel etapil Rootsis otsa kohe esimese koha.

“Tänak lahkus M-Spordist, kuna ta tahtis heidelda MM-tiitli eest. Ta nägi, et Sebastien Ogier' kõrval sõites ei pruugi selleks võimalust olla,“ kirjutab väljaanne. “Ta tunnetab, et Toyota on eesmärgi täitmiseks parim koht.“

“Toyotas on tal (Tänakul) võimalus tulla välja meistri (Ogier') varjust. Tänak on tõestanud end väärilise MM-tiitli kandidaadina. Toyota suured ja mitmekülgsed võimalused ei ole tal samuti märkamata jäänud. Neil (Toyotal) on potentsiaali teha kiiresti suuri muutusi ja liikuda kiirelt edasi.“