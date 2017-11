Miks loobus Ogier Citroeni WRC-tiimi pakkumisest?

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier avaldas Prantsusmaa ajalehele L'Equipe, et karjääri jätkumise korral kihutab ta ka järgmisel hooajal M-Spordi ridades. Ogier avaldas, et ka Citroen soovis teda palgata, kuid ta lükkas nende pakkumise tagasi.

Seega kaalub Ogier veel kahe variandi vahel: jätkata karjääri M-Spordis või võtta tippspordist paus. Väljaanne Rallye Magazin kirjutab, et Ogier loobus Citroeni pakkumisest, kuna see oli lihtsalt liiga kasin.

Spekulatsioonide kohaselt pakkus Citroen viiekordsele maailmameistrile aastapalgaks 2,5 miljonit eurot. Käimasoleval hooajal teenib prantslane M-Spordis umbes poole rohkem. Volkswagenis kihutades oli tema aastapalgaks üldse seitse-kaheksa miljonit eurot. Eelmise hooaja lõpus olevat Toyota meelitanud prantslast isegi kümne miljoni euro suuruse aastateenistusega.

“Ma ei taha detaile avaldada,“ sõnas Ogier oma edasise saatuse tagamaade kohta.

Citroeni jaoks on Ogieri otsus valusaks tagasilöögiks. Mäletatavasti loobusid nad Andreas Mikkelseni palkamisest, et jahtida Ogier'i. Mikkelsen on nüüdseks sõlminud kaheaastase lepingu Hyundaiga.

Citroenis kihutavad seega järgmisel hooajal Kris Meeke, Craig Breen ja Stephane Lefebvre.