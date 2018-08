Miks ei saanud supermänedžer Timo Jouhki ja Ott Tänaku koostööst asja?

„Olin Tänakuga pikalt rääkinud, uskusin temasse. Kuulusin 2009. aastal Pirelli Star Driveri valimiskomisjoni ja asetasin Tänaku raudselt esimeseks. Üldiselt ma välismaalastega koostööd ei tee – ma ei pääse neile piisavalt lähedale, et mõista, milline on nende tase. Tänak oli erand – nägin kohe, et ta jõuab kaugele –, ja Thierry Neuville, kuid ma ei saanud kumbagi endale. Tänakule olin juba lepingut pakkumas, ent asi jooksis karile,” sõnas Jouhki.

