Miks astus Malcolm Wilson M-Spordi tiimijuhi kohalt tagasi?

Nii finantsilise kui tehnilise koostöö jätkumine Fordiga on meie jaoks olnud endiselt väga oluline lüli edasi liikumisel ning töötame üheskoos "võimaluste redeli" kallal - see algas hiljuti, kui tulime välja Ford Fiesta R2 autoga. Oleme alati öelnud, et WRC on meie jaoks kui poe vaateaken - ning arendustöö tipptasemel kandub edasi ka redeli teistele pulkadele."

Wilsoni sõnul ootab M-Sporti ülitähtis hooaeg. "Järgmine aasta tuleb M-Spordi jaoks määrava tähtsusega. Meil on kavas välja tulla mitmete uute projektidega - näiteks avame uue keskuse Dovenby Hallis. Samuti laiendame oma võrgustikku ning jätkame olemasolevate partneritega koostöö tegemist - kaitseme neid rolle, mida juba praegu täidame ning kavatseme maksimumi võtta ka uutest võimalustest, mis tekivad.

Meil on vaja kogu WRC kogukonna toetust, et puuduvad tükid kokku panna, kuid oleme enesekindlad, et meil on olemas riistad, millega teha head tööd. Just seetõttu tegimegi otsuse jõuga edasi liikuda ning liikuda läbi nende raskuste, mis meie teele satuvad!"