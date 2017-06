Miko Niinemäe oli sunnitud Sardiinia ralli tervislikel põhjustel katkestama

Reedel Sardiinia MM-ralli väljasõidu tõttu katkestanud Miko Niinemäe – Martin Valter (Ford Fiesta R2T) olid laupäeval taas rajal tagasi, kuid pidid peagi taas sõidu pooleli jätma. Juunioritest alustasid võistluspäeva kõige paremini Nil Solans - Miquel Ibáñez Sotos ja Denis Radstöm – Johan Johansson, kelle vahel läks avakatse võit jagamisele.

Niinemäe – Valter alustasid päeva seitsmenda ajaga ning katsevõitjatest jäid eestlased maha 15,8 sekundiga. Päeva teine katsevõit läks üldliider Solansile.

Võistluspäevale lootusrikkalt startinud Niinemäe pidi teisel katsel lisaks tehniliselt mitte korras autole võitlema ka tugeva kaelavaluga, mis oli tingitud reedesest väljasõidust. Lisaks sai kange kael lisahoobi päeva esimesel katsel, kui ühelt hüppelt raskelt maanduti. Eestlasele päeva teiselt katselt seitsmes aeg. Solansile kaotas eestlane 39,2 sekundiga.

Enne hoolduspausi sõideti Sardiinia ralli klassik Monte Lerno, mille JWRC arvestuse parimad olid Nicolas Ciamin - Thibault de la Haye. Niinemäe – Valteri võistluspäev sai veel kehvema jätku, kui juba lisaks tervislikule ja tehnilisele probleemile purunes ka Ford Fiesta R2T rehv, mis ära vahetati. Katselt eestlastele kaheksas aeg ning kaotust katse parimatele 3:46,7. Kokkuvõttes jätkasid eestlased JWRC arvestuse kaheksandal kohal, kaotust liidritele Solans – Sotosele +26:04,6.

Hooldusesse sõites otsustasid aga Miko ja Martin, et katkestavad ralli, sest Miko kaelavalu oli läinud talumatult suureks ning nii jätkates oleks kiirele rallisõidule keskendumine välistatud.

„Tänu meeskonna heale tööle saime täna jätkata, kuid juba tänasele esimesele katsele sõites sain aru, et auto täitsa korras ei ole. Gaasi vajutades sõitis auto paremale ja pidurdades vasakule. Lisaks sellele oli minu keha pärast eilset õnnetust valudes. Proovisime siiski sõita, kuid peale ühte katset sain aru, et seljavalu on liiga karm, et konkurentsis sõita. Sõitsime lonkava autoga, millel tekkisid ka uued elektroonilised jamad ning lisaks purunes üks rehv, tänase esimese ringi lõpuni. Service Parki sõites võtsime siiski vastu otsuse, et ei riski enda tervisega ning parem katkestame praegu ja oleme Poola ralliks uuesti heas vormis,“ sõnas Niinemäe.

„Üldiselt on hooaeg ainult läinud allamäge, mis on muserdav, kuid vaheajad katsetel näitasid meie jaoks väga positiivset infot kruusaetappide kohta ning seda kinnitas ka ralli teise katse teine koht,“ lisas eestlane.