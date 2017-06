Miko Niinemäe jätab Poola ralli vahele, põhjused peituvad tervises

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Poolas autoralli MM-sarja kaheksas etapp. Mikolajki ümbruses sõidetav ralli on hooaja kolmandaks ralliks Junior WRC klassi osalejatele.

Võistlusele olid registreerunud ka Miko Niinemäe – Martin Valter (Ford Fiesta R2T), kuid kahjuks eestlased eesootaval rallil siiski ei stardi. Juunis sõidetud Sardiinia MM-rallil toimunud väljasõidu järgselt tundis Miko enda kaelas tugevat valu ning otsustas ralli pooleli jätta, et Poola ralliks taas võistlusvalmis olla. Kahjuks aga on Niinemäe kaelavigastus osutunud kardetust tõsisemaks, kolmest taastumisnädalast on jäänud väheks ning nii otsustati koos arsti ja meeskonnaga, et eesootav Poola ralli jäetakse vahele.

Päris eemale 24-aastane Niinemäe siiski Poola MM-ralli sündmustest ei jää, sest pühapäeval võtab ta ETV rallistuudios kommentaatorina koha sisse Karl-Mihkel Elleri kõrval.

"Tõeliselt kurb on tõdeda, et meie hooaeg sai järgmise tagasilöögi. Poola ralli oleks meile kindlasti sobinud, aga tundub, et seekord polnud meie kord sinna jõuda. Lisaks on raske toetajate ees, kes küll ei pane lisapingeid peale, kuid tuleviku mõttes soovin igal juhul leida neile häid väljundeid. Eks näis, mis meie hooajast edasi saab, aga minu tervis saab igal juhul ühel hetkel korda ning loodetavasti saame ka sel aastal veel tugevaid esitusi teha," võttis Niinemäe keerulise hetkeseisu kokku.