Mikkelsen: võinuksin Meeke'iga Citroenile meistritiitli võita

Norra rallipiloot Andreas Mikkelsen on veendunud, et kui ta oleks hooaja algusest peale Citroeni WRC autoga sõitnud, võinuks ta tiimi konstuktorite karikani aidata.

Mullu Volkswageni lahkumisel MM-sarjast tööta jäänud Mikkelsen liitus Citroeni meeskonnaga alates Sardiinia rallist, hooaja seitsmendast etapist.

Korduvate väljasõitude tõttu on Citroen Poola ralli eel puhkusele saatnud Kris Meeke'i, kelle puudumisel püüavad Poolast punkte Mikkelsen, Craig Breen ja Stephane Lefebvre.

"Mul on väga kahju, et Krisi meiega Poolas ei ole. Ning samal ajal olen kurb, et just mina teda asendan. Pole kahtlustki, et mina ja Kris oleksime sel aastal hea tiimi moodustanud. Tema tunneb meeskonda ja minul on juba 2017. aasta Polo kogemus. Me võinuks rünnata konstruktorite tiitlit," rääkis Mikkelsen väljaandele Autosport.

Mikkelsen on testinud koguni kolme erinevat uue generatsiooni WRC autot. Terve eelmise aasta tegeles Volkswagen oma 2017. aasta mudeli arendamisega, eelmisel kuul testis ta Hyundai masinat ja praegu sõidab Citroeniga.

Mikkelsen stardib Poola rallile tiitlikaitsjana. 2015. ja 2014. aastal tuli ta seal teiseks.