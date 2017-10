Mikkelsen rääkis avameelselt Hyundaiga liitumise tagamaadest

Andreas Mikkelsen ütles Autospordile antud intervjuus, et liitus Hyundai meeskonnaga, sest tahab järgmisel hooajal võidelda maailmameistritiitli eest.

Kolm MM-etappi võitnud norralane teeb Hyundai meeskonnas debüüdi sel nädalavahetusel Kataloonia rallil. Eelmise hooaja järel jäi Mikkelsen Volkswageni loobumise tõttu tööta ning pidi tänavust aastat alustama WRC2 sarjas, kus sõitis Škoda masinaga. Hooaja teises pooles pääses ta Citroeni WRC meeskonda ja kihutas Saksamaa etapil Ott Tänaku järel välja teise koha.

"Kui ma Volkswageniga lepingu sõlmisin, olin alles noorsõitja, kes tahtis areneda. Ma arvan, et ma sain sellega hakkama ning nüüd sõlmisin lepingu Hyundaiga, et võita maailmameistritiitel. Just seda ma tahan ja meeskond on andnud mulle selleks võimaluse. Alustan oma karjääri teist poolaega," rääkis Mikkelsen.

Hyundai teiseks põhisõitjaks on norraka kõrval Thierry Neuville, kellega Mikkelsen võitles 2011. aastal IRC (Intercontinental Rally Challenge) sarja tiitli pärast. "Oleme head sõbrad ja saame hästi läbi. Ma usun, et see aitab meil meeskonda üles ehitada ja muudab meid veelgi tugevamaks," usub norrakas.

Mikkelsen rääkis ka Hyundaiga liitumise tagamaadest. "Olin sel aastal läbirääkimistes mõlema tiimiga (Citroen ja Hyundai). Portugali ralli ajal olin lähedal Hyundaiga liitumisele, sest nad tahtsid sõita nelja masinaga, kuid neil tekkis eelarvega probleeme ja asi jäi katki. Hiljem rääkisime uuesti ja Saksamaa ralli järel liikusid asjad juba kiiresti. Citroen tahtis mind uueks aastaks, kuid nad ei suutnud nii kiiresti reageerida kui Hyundai," lisas Mikkelsen.