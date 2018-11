Mikkelsen on skandaalse traktori peale tulivihane: meie ralli on seetõttu rikutud

Mikkelsen oli parasjagu katse keskel, kui ühtäkki enda ees tee peal ootamatult suurt traktorit nägi. "Olime jõudmas šikaanini, mille järel see traktor oli. Enne seda olid nuki juures rajajulgestajad, kes meile lehvitasid," kirjeldas Mikkelsen Autospordile.

"Anders [kaardilugeja Anders Jaeger] ütles mulle, et ma seisma jääks, aga võtsin lihtsalt hoo maha ja nägin, et saja meetri kaugusel oli šikaan, mida läbib traktor. Kui sellest mööda sõitsime, ütlesin: mida kuradit, kas peaksime seisma jääma ja julgestajatele sellest teatama?" jätkas norralane.

"Anders ütles mulle aga, et ma edasi sõidaks, aga pärast seda oli kohe nuki järel vasakkurv. Kaardilugeja sõnad läksid mul kõrvust mööda, läksime sinna liiga kiiresti ja tegime avarii. Metsloomi võid osata oodata, aga traktor oli tõsine üllatus ja viis mu mõtted täiesti mujale. Kaalusime seisma jäämist, et paluda katse tühistada, sest see oleks võinud ka järgmiste jaoks ohtlik olla."

Austraalia ralli korraldajad on teatanud, et traktori eesmärgiks oli heinapallidest tehtud kunstlik šikaan korda teha, kuid masin ronis rajale eelnevat luba saamata ning edaspidi tehakse kõik, et sarnase olukorra kordumist vältida.