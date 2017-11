Mida toob järgmine WRC-hooaeg? Kes on soosikud?

Tänavusele WRC-hooajale on joon alla tõmmatud ning nüüd saab täie hooga vaadata juba järgmisesse aastasse. Mõned küsimärgid veel on, kuid laias laastus on tuleva aasta meeskonnad selged?

Kes on tuleva hooaja soosikud tiitlile?

Praeguse seisuga võib suurimaks soosikuks lugeda Hyundai pilooti Thierry Neuville'i. Tänavu oli Neuville kõige kiirem mees, kuid ta lubas sisse liialt palju eksimusi. Nii tuli tal karjääri jooksul kolmandat korda leppida hooaja kokkuvõttes teise kohaga.

Neuville'i suurimaks ohustajaks võib ehk pidada Toyota rooli istuvat Ott Tänakut. Kui tänavuse hooaja eel oli eestlase eesmärgiks võita ralli ning aasta alguses MM-tiitlist ei mõeldud, siis edaspidiseks on sihiks MM-tiitel. Kui Neuville'i ja Hyundai duo on end juba tõestanud, siis Tänak ja Toyota peavad esmalt koostööd lihvima.

Kindlasti võib tuleval hooajal tiitlisoosikuks olla ka viiekordne maailmameister Sebastien Ogier, kuid praegu ei ole veel selge, kas ta üldse MM-sarjas kaasa lööb. Kui prantslane seda teeb, siis istub ta M-Spordi Ford Fiesta roolis ja tahab aasta eest taskusse pista viis miljonit eurot. Praegu ei ole selge, kas raha saadakse kokku. Kui saadakse, siis on aga küsimärk, kui hea on M-Spordi eratiim tuleval hooajal tehasetiimidega võrreldes.

Kui Sebastien Ogier jätkab karjääri, siis teeb ta seda M-Spordi ridades. Foto: WILLIAM WEST, AFP/Scanpix

Kes võivad veel sekkuda kõrgesse mängu?

Kindlasti alustab järgmist hooaega tiitlilootustega Hyundai rooli keerav norralane Andreas Mikkelsen. Tänavuse aasta lõpus juba kolmel etapil Hyundaiga sõitnud Mikkelsen näitas head kiirust ning tõestas, et tuleb temaga arvestada. Küsimus saab muidugi olema selles, kuidas Neuville ja Mikkelsen ühes tiimis hakkama saavad, kui nad mõlemad tiitli eest heitlevad.

Tegevsõitjatest vääriks ilmselt kõige enam oma esimest MM-tiitlit 32-aastane soomlane Jari-Matti Latvala. Karjääri jooksul 17 MM-rallit võitnud Latvala on aastate jooksul olnud kokkuvõttes kolmel korral teine, kahel korral kolmas ning neljal korral neljas ehk juba pikki aastaid püsinud absoluutses tipus. Siiski on soomlasel alati jäänud midagi puudu. Nüüd ongi küsimus, kas Latvala suudab leida selle miski ja kuidas mõjub talle teise tugeva sõitja toomine Toyotasse.

Must hobune

Kõrgesse mängu loodab kindlasti sekkuda ka Kris Meeke. Karjääri jooksul viis MM-rallit võitnud 38-aastane britt näitas tänavu üles aga ebastabiilsust ning tulevat aastat silmas pidades on suureks küsimärgiks tema enesekindlus. Kui Meeke on aldis vigadele, siis ka Citroen näitas sel aastal, et nende auto ei ole kõige parem ning neile sobisid ainult teatud rallid. Kui Meeke leiab enesekindluse ja Citroen töökindluse, siis on kõik võimalik.

Kris Meeke võitis sel hooajal küll kaks rallit, kuid koguni kaheksal rallil oli tema nime taga null punkti. Foto: JOSEP LAGO, AFP/Scanpix

Kes võib olla üllataja?

Kui lõppenud hooajal tõusis mõneti üllatuslikult tiitliheitlusesse Ott Tänak, siis tuleval hooajal võib samaks võimeline olla Elfyn Evans. Kui Tänak tegi üle-eelmisel aasta DMACK-i rehvidega häid sõite, siis tänavu tegi sama Evans. 28-aastane britt võitis tänavu oma esimese ralli ning oli hooaja kokkuvõttes viies. See on ideaalne platvorm, millelt samm edasi teha. Tuleval hooajal kihutab ta tõenäoliselt M-Spordi esindusmeeskonnas. Kinnitust selle kohta veel oodatakse.

Õpipoisid, kellelt veel suuri tegusid ei oodata

Nagu ikka, siis tiimides on mehi, kellelt veel kohe suuri tegusid ei oodata ja keda karastatakse tuleviku tarbeks. Õpipoiste sekka võib liigitada Toyotas Tänaku ja Latvala kõrval kihutava soomlase Esapekka Lappi, kes tänavu võitis Soome ralli. M-Spordi ridades saab kogemusi omandada aga soomlane Teemu Suninen. Kui Lappi teeb kindlalt kaasa terve hooaja, siis Suninenil on esialgu olemas leping kuueks ralliks.

Õpipoiste sekka võib liigitada ka Citroeni rooli keeravad Craig Breeni ja Stephane Lefebvre'i. Mõlemad tegid tänavu punktisaagi poolest oma karjääri parima hooaja. Kokkuvõttes said nad kirja vastavalt 10. ja 13. koha. Siiski pidid mõlemad hooaja jooksul tiimi otsuste tõttu etappe vahele jätma. Ka tulevat aastat silmas pidades ei ole selge, kas nad saavad kaasa teha täishooaja.

Hyundai kolmas ja neljas number

Kui praegu ei ole selge, kas Breen ja Lefebvre saavad kaasa teha täishooaja, siis sama küsimus ripub ka Hyundai pilootide Hayden Paddoni ja Dani Sordo kohal. Hyundail on tulevaks aastaks leping nelja piloodiga ning igale etapile plaanitakse praeguse seisuga saata kolm autot.

Kui välja on öeldud, et kellegi koht ei ole selge, siis üldise arvamuse kohaselt on Neuville'i ja Mikkelseni positsioon kindel ning Paddon ja Sordo hakkavad jagama kolmandat autot. Paddonile peaksid jääma kruusarallid ning Sordole asfaldirallid. Räägitud on, et Uus-Meremaa Hyundai võib anda Paddonile lisaraha ning niimoodi võiks ta saada kaasa teha täishooaja. Seega küsimärke kahe mehe kohta jagub.

Legend võib kaarte segada

Praeguse seisuga on lubatud, et mõnel etapil lööb tuleval aastal kaasa ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Loeb tuleks loomulikult starti Citroeniga ja tõenäoliselt näeks teda asfaldirallidel. Siiski ei ole veel selge, millistel tingimustel ja kelle auto Loeb endale nendeks rallideks saaks.

Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb võib tuleval hooajal mõneks etapiks WRC-sarja naasta. Foto: LOIC VENANCE, AFP/Scanpix

Mis saab teisest norralasest?

Endiselt on lahtine teise norralase ehk 30-aastase Mads Östbergi saatus. Tänavu Adapta eratiimis sõitnud ja M-Spordi Ford Fiestat kasutanud Östbergi teenete vastu ei ole keegi aga erilist huvi üles näitamas. Kui Östberg on aastate jooksul võitnud ühe MM-ralli ning olnud kahel juhul hooaja kokkuvõttes neljas, siis tänavu näitas ta head kiirust ainult kohati.

Tuleva hooaja koosseisud

Toyota: täishooajaks on lepingud Ott Tänakul, Jari-Matti Latvalal ja Esapekka Lappil.

Hyundai: kirjade järgi on täishooajaks lepingud nii Thierry Neuville'il, Andreas Mikkelsenil, Hayden Paddonil kui ka Dani Sordol. Siiski on tiimi poolt teada antud, et tõenäoliselt läheb igal etapil rajale kolm autot ning sõitjad valitakse vastavalt tulemustele.

Citroen: täishooajaks on leping Kris Meeke'il. Tiimis on jätkamas ka Craig Breen ja Stephane Lefebvre. Tõenäoliselt nad aga täishooaega ei saa. Mõnel rallil teeb kaasa arvatavasti ka Sebastien Loeb.

M-Sport: täishooajaks ei ole praeguse seisuga lepingut ühegi mehega. Kuueks etapiks on kokkulepe olemas Teemu Sunineniga. Tõenäoliselt saab täishooaja Elfyn Evans. Kui viiekordne maailmameister Sebastien Ogier jätkab karjääri, siis teeb ta seda M-Spordis.

Uus hooaeg algab juba 25. jaanuaril Monte Carlos.

2018. aasta MM-kalender