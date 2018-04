"Mida nad virisevad? Sõitku sinna, kuhu kaardilugejad neid juhatavad!" Walesi ralli radikaalne punktikatseplaan on WRC-maailma kahte lehte löönud

"Ma ei saa aru, mis antud juhul probleemiks on," sõnas üks tiimijuht Autospordile. "Meil on võimalus teha midagi erakordset, mis tooks ralli inimestele lähemale ja sõitjad hakkavad selle üle virisema. Nad on professionaalid, nad peaksid tegema oma tööd: sõitma sinna, kuhu kaardilugejad neid juhatavad ja laskma korraldajatel ralli organiseerida. Kui sellele ideele vesi peale lastakse, on see FIA poolt rumal otsus ja korraldajate jaoks valus kadumaläinud võimalus. Vahel ma ei saa sellest spordist lihtsalt aru - miks me puude taha peitume?"

