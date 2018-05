Meeke'il polnud peatsest vallandamisest õrna aimugi

Täna andis Citroeni rallimeeskond teada, et nende sõitja Kris Meeke'i jaoks on paljude raskete avariide tõttu hooaeg lõppenud. Meeke'i enda tänasest Facebooki postitusest võib välja lugeda, et tema enda jaoks tuli see täieliku šokina.

Vaid 18 minutit enne Citroeni teadaannet postitas Meeke oma Facebooki lehele foto koos kirjaga, kus andis mõista, et ootab väga Sardiinia rallit. "Tahaksin natuke asju selgitada. Ilmselt olete kõik näinud pilte mu autost pärast avariid Portugalis, mis viis ralliüldsuses väikese ülereageerimiseni - see avarii nägi välja hullem kui ta tegelikult oli," rääkis Meeke. "Samas tunnistan, et see oli minu viga." "Nüüd ootame juba paari nädala pärast toimuvat Sardiinia rallit, kus meie stardipositsioon peaks andma meile väikese eelise."