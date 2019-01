Värvikas ja publiku lemmik põhja-iirlane Meeke näikse pildil olevat olnud juba Aadama aegadest saadik – ta kihutas võidu Junior WRC sarjas Urmo Aavaga, Mini meeskonnas, Citroënis...

Kui aga näpuga järge vedada, siis on Meeke’i karjäär olnud pehmelt öeldes karm, suurte aukudega. Kolmel korral on ta kaotanud töö ja sattunud lootusetusse olukorda, kuid alati pinnale ujunud. Pärast nelja Junior WRC hooaega kulus kaks aastat IRC sarjas – esimene neist tõi tšempionitiitli –, enne kui Meeke WRC tasemele jõudis. Tundus, et unelm on täitunud. „Olin õnnega koos, sõlmides Miniga kolmeaastase lepingu, kuid sõitsin vaid kuus rallit, siis lõpetas tiim tegevuse,” meenutas Meeke.