Meeke loodab, et Ogier aitab Citroeni tuua M-Spordi superefekti

Citroeni WRC-tiimi esipiloodiks olev Kris Meeke loodab, et tal õnnestub tuleval hooajal sõita ühes tiimis neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga. Eelkõige loodab Meeke, et Ogier' saabumisega saaks meeskond sarnase tõuke nagu tänavu sai M-Sport.

Meeke'il ja Ogier'l on aastate jooksul olnud mitmel puhul eriarvamusi. Eriti eelmisel hooajal pilootide stardijärjekorra üle vaieldes. Siiski usub Meeke, et neist saaks head tiimikaaslsed, kirjutab Autosport.

“Selles ei ole mingit kahtlust. Ta on praegu maailma parim rallisõitja,“ sõnas Meeke. “Ta võidab sel aastal tõenäoliselt oma viienda MM-tiitli. Sellise mehe liitumine tugevdab alati tiimi. Seda on näha sel hooajal, kui ta sõidab M-Spordi ridades,“ viitas Meeke tõsiasjale, et Ogier' saabumisega on M-Sport suurim tiitlipretendent nii individuaalses kui ka võistkondlikus kategoorias.

Citroenil on lisaks Meeke'ile tulevaks hooajaks leping olemas ka Craig Breeni ja Stephane Lefebvre'iga. Lisaks on paaril rallil kaasa tegemas üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

“Ogier on ainuke mees, kellest oleme veel huvitatud,“ teatas Citroeni boss Yves Matton. “Kui me ei suuda Ogier'd palgata, siis kedagi teist me samuti ei taha. Siis jätkama nendega, kellega meil on lepingud juba olemas.“