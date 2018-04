Martin Järveoja Tänaku tänasest miniavariist: arvasime alguses, et peame katkestama!

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul arvasid nad hetk pärast tänasel esimesel katsel tehtud väikest avariid, et peavad ralli pooleli jätma.

Argentina ralli teisel katsel elasid Tänak ja Järveoja üle ehmatuse, kui nad tee ääres midagi tabasid ning see auto risti tee peale viskas. Kuigi olukorra tõttu kaotasid eestlased paarkümmend sekundit, suutsid nad järgmise kolme katsega ennast liidrikohale sõita, hoolimata sellest, et auto roolisammas oli kokkupõrkest kõver.

WRC All Live otseülekandele intervjuud andes tunnistas Järveoja, et esialgu arvasid mehed, et nad peavad katkestama. "Meil ei olnud seda kohta märkmetes, ei tea, kas seal oli jälle mõni kivi või midagi sellist," rääkis Järveoja õnnetuse põhjustanud väikesest kurvist.

"Arvasime alguses, et meiega on kõik, sest see viskas auto täiesti risti tee peale ja Ott ütles, et midagi läks katki. Õnneks tuli välja, et oli lihtsalt kõver ja saime jätkata."

Järveoja sõnul ei mäleta ta eelmisest hooajast, et Argentina ralli oleks olnud sedavõrd karm. "Minu jaoks ei ole hullu, sest vedrustus töötab, aga auto jaoks on see kindlasti päris karm. Ma ei mäleta, et see eelmisel aastal nii keeruline oleks olnud. Üks kivi oli ikka väga suur! Õnneks ei sõitnud me sellele pihta, aga mõned kivid on tõesti suured."

Reede ülejäänud katsed tulevad huvitavad. "Vaatame, milline tee nüüd on, sest olime esimesel tuuril stardijärjekorras kolmandad ja tee oli juba siis päris krobeline..."