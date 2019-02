Martin Järveoja püüab Keenia kaardilugejad varsti kinni

Kui võtta arvesse pilootide esikohti, siis Eesti on 12 esikohaga edukuselt üheksas ralliriik.

Edukamad riigid pilootide arvestuses:



1. Prantsusmaa 191 esikohta

2. Soome 179

3. Rootsi 43

4. Suurbritannia 42

5. Itaalia 30

6. Hispaania 28

7. Saksamaa 17

7. Norra 17

9. Eesti 12

10. Belgia 10

Kaardilugejate arvestuses on kõige edukamaks riigiks Soome 137 rallivõiduga. Eestil on selles arvestuses kirjas Järveoja seitse esikohta ja üldises pingereas annab see 11. koha. 10. positsioonil on Keenia kaheksa esikohaga. Keenia kaardilugejad ja sõitjad tegid omal ajal tegusid Safari rallil.

Edukamad riigid kaardilugejate arvestuses:



1. Soome 137 esikohta

2. Prantsusmaa 108

3. Suurbritannia 82

4. Monaco 79

5. Rootsi 56

6. Itaalia 34

7. Hispaania 28

8. Saksamaa 15

9. Belgia 13

10. Keenia 8

11. Eesti 7