Martin Järveoja: olen Korsika "merehaigusega" ära harjunud

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, keda vaevab iseäranis Korsika-tüüpi rallidel autos merehaigus, tõdes, et tänavu läks legendi koostamine lihtsamalt kui varem.

"Tänane päev oli päris nauditav," rääkis Järveoja WRC TV-le. "Jah, Sébastien (Ogier) on olnud omaenda liigas, aga Thierry (Neuville) ja Kris (Meeke) on meile endiselt lähedal. Täna suutsime vigu vältida, oli hea päev."

Kas Toyota on asfaldil erinev kui eelmise aasta Ford? "Jah, kindlasti. Raske on erinevusi selgitada, võib-olla on see pisut jäigem."

Oma merehaiguse tõttu on Järveoja jaoks Korsika ralli olnud alati suureks katsumuseks, ent sedapuhku on asjad seni libedalt läinud. Kõige raskem on just legendi koostamine, sest see sisaldab eriti palju kiirendamisi ja pidurdamisi.

"Minevikus oli see palju hullem, aga seekord oli legendi koostamine pisut lihtsam. Olen sellega ära harjunud," sõnas Järveoja.