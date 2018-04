Martin Järveoja: ma ei ole ebausklik, aga leidsime vist ühe nipi, kuidas rallivõitudeni jõuda

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tõdes Argentina ralli järgsel pressikonverentsil, et ta võis leida ühe ebauskliku nõksu, kuidas rallivõitudeni jõuda.

"Viimaselt katselt tagasi tulles ütlesin tee peal Otile, et sain selleks ralliks endale uued käekellad. Uued kellad sain ka vahetult enne Sardiinia ja Saksamaa rallisid, nii et võib-olla ostan ka enne järgmist rallit uued kellad. See on kallis, see on kallis hobi," naljatas Järveoja.

Tänaku sõnul erines võit Argentinas tema eelmisest kahest MM-sarja etapivõidust. "Sardiinias ja Saksamaal oli seis pingelisem, pidime lõpuni välja suruma, meil polnud enne viimast katset kindlustunnet. Selles mõttes oli see võit erinev."