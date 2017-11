Markko Märtini lemmikralli trügib vägisi WRC-sarja tagasi

Esimese eestlasena autoralli MM-sarjas etapivõiduni jõudnud Markko Märtin on aastate jooksul mitmel korral tunnistanud, et talle meeldis kõige rohkem kihutada ikka Uus-Meremaa teedel. Viimati oli Uus-Meremaa ralli MM-karussellis kavas 2012. aastal, kuid tulevikus tahetakse maailma kuklapoolel taas WRC-rallit korraldada.

Viimati sai kõvasti kriitikat hooaja viimaseks etapiks olev Austraalia ralli ning nüüd loodab Uus-Meremaa olukorda enda kasuks pöörata, kirjutab Motoring.

Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen teatas sel nädalal, et Austraalia ralli on niivõrd ohutu, kuna seal ei ole lihtsalt pealtvaatajaid. Nii on arutletud, et Austraalia ralli tuleks Coffs Harbourist kolida tagasi Perthi või koguni Sydneysse.

Järgmisel aastal on MM-karussellis taas kavas Austraalia ralli, mis sõidetakse 15.-18. novembrini jälle Coffs Harbouris. Juba sel aastal tehti Uus-Meremaal Peter Johnstoni eestvedamisel palju tööd, et tulevaks aastaks MM-sarja naasta, kuid see plaan kukkus ikkagi läbi.

Johnston sõnas New Zealand Heraldile, et järgmisel aastal tehakse taas kõvasti tööd, et pääseda 2019. aastaks MM-kalendrisse. Praeguseks on endale ka aru antud, et parim viis WRC-etapp saada on Austraalia sealt välja puksida. “Kõik Austraalia ralli kohta tehtud kriitika on õige,“ sõnas Johnston. “Kui Uus-Meremaa publik ei sõidaks MM-ralli ajaks Austraaliasse, et toetada Hayden Paddonit, siis oleks see väike publikunumber veelgi väiksem.“