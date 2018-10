Markko Märtin oli Kataloonias viimane võitja väljaspool nüüdseks kinnistunud mustrit. Kas Ott Tänak murrab nüüd selle traditsiooni?

Kui Tänak loodab Kataloonias triumfeerida ja tõusta üldarvestuses Thierry Neuville'ile ja Ogier'le lähemale, siis tasub meenutada, et viimati suutis Toyota Kataloonias võidutseda 1998. aastal. Toona tõi Toyota Corolla võidukalt finišisse prantslane Didier Auriol. Kokku on Toyotal Katalooniast seni neli esikohta. Lisaks Auriolile on võiduni jõudnud veel Armin Schwartz 1991. aastal, Carlos Sainz 1992. aastal ja Enrico Bertone 1994. aastal. Nimetatud kolm võitu tulid Toyota Celical.

