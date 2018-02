Markko Märtin meenutas, kuidas Michael Park teda udus sõites nöökis: soovitasin tal ise rooli istuda

Ajakiri Autosport on teinud pika loo kaardilugejatest ning sõna on võtnud ka Markko Märtin, kes meenutas, kuidas Michael Park teda udus sõites tihti õpetama kippus.

"Beef (varalahkunud Parki hüüdnimi - toim) ütles mulle, et ma peaksin edasi liikuma. Ta ütles: "Come on, sa näed ju tegelikult rohkem..." Ma ütlesin midagi ebaviisakat ja soovitasin tal ise proovida, kui nii väga tahab."

Märtin on ka varem tunnistanud, et pole just kõige osavam udus orienteeruja. "Pean tunnistama, et ma ei suuda udus sõita - olin nagu sõnnik," lausus Märtin 2004. aasta Monte Carlo rallil.

"Kogu nädalavahetuse on toimunud mäng minu närvidega - olin reedel lähedal liidrikohale, kuid laupäeval udus kaotasin palju aega. Peaksin võib-olla rohkem porgandeid sööma!" kõlas Märtini teine tsitaat sama võistluse järel.

Märtin ja Park said toona Fordiga Monte Carlos teise koha. Karjääri jooksul võitsid mehed viis MM-rallit. Park hukkus raskes avariis 2005. aasta Walesi ralli viimasel katsel.