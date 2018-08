Markko Märtin avaldas, mis on Ott Tänaku arengu juures olnud suurim väljakutse

Kas Tänakul on veel võimalusi ka MM-sarja üldarvestuses? "Tal on olnud päris raske hooaja esimene pool, palju nulliringe. Loodetavasti on need aga nüüd ära tehtud ja ülejäänud rallid hooaja lõpuni lähevad hästi. Praegu on aga ilmselt mõistlik võtta samm-sammult, üks ralli korraga ning mitte muretseda pikemate plaanide pärast."

Märtin: Tänak peakski minu saavutused üle tegema, vastupidine oleks läbikukkumine

Mis tundega Märtin Tänaku võitu Soomes jälgis - kas natuke oli kurb ka, et Märtin ei ole enam ainus eestlane, kes Soomes triumfeerinud?

"Kurbust küll ei ole! Minu jaoks on see pigem kergendus ja rõõm, kui näen teda siin võitma. Suur töö on lõpuks vilja kandmas ning näeme taas eestlast soomlastele ära tegemas. See on piisavalt hea!"

Kuigi kiiruskatse võitude arvestuses on Tänak juba oma mentorist ette läinud, edestab Märtin nooremat meest veel rallivõitude arvult - oma karjääris kogus ta neid viis, Tänak on hetkel nelja peal.

"Ta peabki rohkem kui mina võitma, sest ma arvan, et järgmine põlvkond peakski alati eelmise saavutused üle tegema. Ma eeldan, et ta lööb minu viis rallivõitu üle - kui ei, siis oleks see lausa läbikukkumine."

Märtin nõustus väitega, et Tänak on lisaks kiirele sõidule viimastel aastatel ka oma mõttemaailma korda saanud.

"See ongi olnud suur väljakutse. Kiirus on tal kogu aeg olemas olnud, aga varem jäi puudu küpsusest ja suure pildi nägemisest. See võttis küll kahjuks kauem aega kui arvati ning oli aeg-ajalt kõigi jaoks stressirohke, kuid nüüd tundub, et ta on aru saanud, mida on vaja teha heade tulemuste jaoks. On suurepärane, et see lõpuks juhtus!"