"Märkasin muutusi mu silmades ja näos. Olin värisema hakanud..." Autoralli eksmaailmameister Petter Solberg avaldas jahmatava tõe: võitlen haigusega, mis ähvardas mu karjääri lõpetada

Näiliselt suhteliselt tavaline kokkupõrge osutus Solbergi jaoks valusaks: ta murdis kaks roiet ja rangluu, mille tagajärjel ta Riiga haiglasse toimetati. Vaid 13 päeva pärast sai ta taas võistelda, ent tegelik taastumine alles algas.

Volkswageni ametlikus pressiteates rääkis Solberg oma tervislikust seisundist põhjalikumalt.

"Arvan, et kõik teavad, et olen alati olnud inimene, kellel on palju energiat. Tean isegi, et ma ei suuda ühe koha peal paigal olla, pean alati millegagi tegelema.

Mõni aeg tagasi see aga muutus. Tagasi mõeldes läks olukord hullemaks, aga ma ei pannud seda väga tähele. Siis juhtus see avarii Riias. Katkised luud olid valusad ja järgmine võistlus oli raske, aga tegelikult on mul väga palju, mille eest tänulik olla. Röntgenipildid näitasid, et mul on kopsudes probleem. Selle konditsiooni nimi on tegelikult väga pikk [sarkoidoos - toim], aga sisuliselt tähendab see seda, et mu keha toodab liiga palju rauda.

Õnneks sai see arstide poolt avastatud ning mind pandi rohtude peale, ent õige doosi leidmine võttis tükk aega ning see on olnud raske. Olen täheldanud muutusi oma silmades ja näos ning olen värisema hakanud. Ma ei valeta - see on olnud hirmutav. Ma ei teadnud, mis minuga toimub või juhtuma hakkab. Võistlemise ajal on alati adrenaliin mind vormi ajanud, aga rooli tagant välja tulles olen olnud väga-väga väsinud. Ühe Prantsusmaal tehtud testi järel sõitsin otsejoones koju haiglasse - olin mõnda aega päris haige.