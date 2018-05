Märkamatu legend Sikk edestas Tänakut ja Märtinit

Eestlased on harjunud pidama oma WRC-staarideks Markko Märtinit ja Ott Tänakut. Vaieldamatult ülimalt kõvad mehed – Märtin jõudis karjääri jooksul sõita 86 MM-rallit, Tänak alustas eile 85. tipptasemel kihutamist. Roolikeerajate varjus jõudis aga esimese eestlasena 100. MM-rallini hoopis legendaarne kaardilugeja Kuldar Sikk.

„Tunne on selline, nagu oleks sajandal rallil. Pinge on maas, pole enam päris esimene kihutamine,” sõnab Sikk muiates. „Natuke ikka mõtlesin selle peale, kuid mul polnud kinnisideed, et kus ja kunas see number täis saab.” Eile õhtul startinud Portugali rallil loeb ta kaarti Juunior WRC-sarjas kihutavale saarlasele Ken Tornile.