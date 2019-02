Marcus Grönholm selgitas oma avariid: kuhu ma küll kiirustasin?

"Niimoodi me seda rallit alustasime ja tundub, et üheksa-aastase vaheaja järel me selle niimoodi ka lõpetame," sõnas Grönholm Soome meediale. "Auto hüppas pidevalt ringi. Saatuslikuks sai üks kurv, kus sõitsime hange sisse. Hoidsin gaasipedaali all, et sealt välja saada, aga siis tabasime puud."

Hommikuse esimese pirueti järel jäi telepilti olukord, kus tagasi tee peale saades küsis Grönholm kaardilugejalt Timo Rautiainenilt, palju nad aega kaotasid. See andis paljudele fännidele sotsiaalmeedias palju kõneainet - paljud heitsid Grönholmi üle nalja, sest enne rallit oli ta väitnud, et läheb sõitma rahulikult ja tahab nautida, mitte võidu peale heidelda.

"Timppa ütles mulle, et ma selle peale liiga palju ei mõtleks. Küsisin vanasti alati, et kui palju me aega kaotasime, kui midagi sellist juhtus. Aga kuhu mul seekord kiiret oli? Mitte kuhugi!" muigas Grönholm.

Kahekordne maailmameister saab küll laupäeval jätkata, kuid rõhutab, et ei hakka kiireid aegu püüdma. "Plaan on ainult ühes tükis lõpuni jõuda."