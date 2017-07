Marcus Grönholm istub Soome MM-rallil Toyota WRC rooli!

Autoralli MM-sarja järgmisel etapil Jyväskyläs istub rooli ka kahekordne maailmameister Marcus Grönholm. Punktide peale ta siiski kahjuks ei sõida.

49-aastane Grönholm istub Toyota WRC autosse viiel kiiruskatsel, läbides raja enne turvalisuse eest vastutavat nullautot.

Grönholm, kelle viimane MM-etapp oli 2010. aasta Rootsi ralli, on Jyväskylä ralli võitnud seitsmel korral.

"Muidugi olen ma elevil, sest ma armastan endiselt sõitmist. Tore, et saan WRC autoga publiku ees sõita. Sellest veelgi olulisem on fakt, et ma aitan sellega noori tulevikulootusi," rääkis Grönholm Ilta-Sanomatele.

Grönholmi sõit saab teoks GRX rallimeeskonna ja firma AKK Sports OÜ kampaania raames, mille eesmärk on noortele rallisõitjatele raha koguda. See tähendab, et Grönholmi kõrvale saab neil katsetel kaassõitja kohta osta.