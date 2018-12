Malcolm Wilson teatas rallifännidele kurva uudise

Kui tänavu tõi Sebastien Ogier` M-Spordile individuaalse maailmameistritiitli, siis järgmiseks aastaks siirdub valitsev tšempion Citröeni.

"Uuel aastal me enam rajale kolme masinat ei saada, vaid osaleme kahe autoga. Usun, et Teemu Suninenist saab tulevikus suur staar, tal on kõik eeldused tippu jõudmiseks olemas. Temaga meie koostöö jätkub," teatas Wilson ja andis vihje teise sõitja kohta: "Samas oleme endiselt ühenduses ka Elfyn Evansiga."

Seega on järgmisel hooajal kolme sõitjaga startimas vaid Toyota ja Hyundai tehasemeeskonnad. Nii Citröen kui M-Sport piirduvad kahe sõitjaga.