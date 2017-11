Malcolm Wilson: Tänaku ja Järveojaga on raske hüvasti jätta

Tänu eestlastele sai M-Sport lõpetada hooaja uhkelt – Tänak ja Järveoja lõpetasid Austraalias teise kohaga ning nii sai M-Sport sel hooajal kõikidelt etappidelt poodiumikoha kätte.

“Ott ja Martin aitasid meil hooaja lõpetada nii, et olime igal etapil poodiumil. See on ideaalne lõpp meie ideaalsele suhtele,“ sõnas Wilson M-Spordi pressiteate vahendusel.

“Nendega on raske hüvasti jätta, kuid täname neid tänavuse aasta suurepäraste soorituste eest. Nad on olnud ülitähtsad lülid meie tänavuses edus. Soovime neile tulevaks hooajaks ja tulevasteks seiklusteks edu,“ lisas Wilson.

Wilson rõõmustas, et individuaalse ja võistkondliku MM-tiitli võitmisega suudeti teha ideaalne hooaeg. Lisaks valmistas rõõmu fakt, et ette suudeti valmistada auto, mis oli hea igal pinnasel.

We brought our most successful season to the perfect close @RallyAustralia with @OttTanak ensuring our clean sweep of podiums on his farewell outing and all three of our crews in the overall top five!! #WRC

➡️ Read more: https://t.co/A070jA7tJ5 pic.twitter.com/KflsQNh7fM— M-Sport (@MSportLtd) November 19, 2017